فرقة المسرح الحديث تستعد لـ «أبي تحت الشجرة»

قال الفنان خالد النجدي، مدير فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح، إن الفرقة تجري البروفات النهائية استعدادا لاستقبال عرض "أبي تحت الشجرة" من تأليف طارق رمضان وإخراج إسلام إمام، حيث من المقرر عرضه على مسرح السلام بشارع قصر العيني.وأضاف "النجدي" أن العرض يتناول فكرة التفكك الأسري من خلال أب يسافر سعيا وراء رزقه تاركا أسرته، وما ينتج عن ذلك من أثر سلبي على الأسرة وخاصة الأبناء."أبي تحت الشجرة" من بطولة هاني كمال، لبني الشيخ، منير مكرم، شادي أسعد، دينا هريدى، أحمد عبد الهادي، دعاء رمضان، ديكور يحيى صبيح، موسيقى محمد خالد، تأليف طارق رمضان، وإخراج إسلام إمام.