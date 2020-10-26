«جوجل» تشن حملة تطهير ضد تطبيقات للأطفال

شنت شركة "جوجل" الأمريكية حملة تطهير ضد منشئي تطبيقات مخصصة للأطفال على متجرها، وذلك لأنها تنتهك خصوصيتهم بتجميعها معلومات من أجهزتهم الذكية.وأفاد موقع "تيكرانش" التقني أن "جوجل" حذفت تطبيقات الأطفال "princess Salon" و"Number Coloring and Cats & Cosplay"، إلى جانب إلى جانب تطبيقات أخرى حصدت أكثر من 20 مليون تحميل من متجر "جوجل بلاي ستور".واكتشف مجلس المحاسبة الرقمية الدولي أن تلك التطبيقات المحذوفة تنتهك سياسات جمع البيانات في "جوجل"، ولم تكن الشفرة الخاصة بالتطبيق هي التي أدت إلى حذفها، بل كانت الأطر التي تدعمها، وهي مشكلة رئيسية للتطبيقات التي تستهدف جمهور ما قبل المراهقة.ولم يذكر رئيس المجلس، كوينتين بالفري، ما إذا كان بإمكانه قياس مقدار البيانات (إن وجدت) التي تم الحصول عليها نتيجة لذلك، بينما لم يتم التعرف على انتهاكات في إصدارات متجر "آبل" من التطبيقات.وقالت "جوجل" إنها تتخذ إجراءات ضد أي تطبيق ينتهك سياسة خرق خصوصية المستخدمين، وأشارت إلى أن هذه التطبيقات خرقت القاعدة التي تحظر استخدام مجموعات المطورين التي لم تتم الموافقة عليها "للخدمات الموجهة للأطفال".