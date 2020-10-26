منة فضالى: سعيدة بالعودة إلى المسرح

أعربت الفنانة منة فضالي عن سعادتها بالتواجد في مسرحية "أدهم الشرقاوي".وقالت فضالي- في تصريح صحفي اليوم الإثنين- إنها منذ فترة طويلة تريد أن تعود إلى المسرح، لأنها مشتاقة له كثيرا، متمنية أن تنال المسرحية إعجاب الجمهور عند عرضها.وأضافت أنها تستعد للبدء ببروفات المسرحية، حيث تجسد خلالها دور وداد ابنة عم أدهم الشرقاوي وتدور بينهما قصة حب ويحاولان الزواج، موضحة أنها ستؤدى بعض الأغاني بصوتها فى المسرحية.ومن المقرر عرض المسرحية على مسرح البالون خلال الفترة المقبلة.