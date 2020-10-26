ضبط 1100 عنصر إجرامي وإحباط بيع نصف طن مخدرات بالمحافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي.وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 1011 قضية اتجار في المواد المخدرة، وضبط خلالها 1100 متهم وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 123٫601 كيلو جرام، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 301٫262 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 43٫415 كيلو جرام، كمية من مخدر الأستروكس وزنت 16٫250 كيلو جرام، كمية من مخدر الفودو وزنت 1،928 كيلو جرام، كمية من مخدر الأفيون وزنت 350 جرام، كمية من مخدر الكوكايين وزنت 115 جراما، و17 ألفا و714 قرصا مخدرا من مختلف الأنواع).وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج عن القانون.