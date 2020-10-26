ضبط 224 طن سلع تموينية فاسدة خلال أسبوع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي.حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط (8961 قضية تموينية متنوعة) ضمت ضبط (141) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (542 إسطوانة بوتاجاز) تقدر قيمة الغاز المدعم (73170) جنيه، ضبط (9) قضايا مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (117139 لترا) لبيعها في السوق السوداء، وضبط (8811) قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت (768،714) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط (312) قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمضبوطات وزنت (244،548) طنا، وكذا ضبط (122) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (19٫488) طنا.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.