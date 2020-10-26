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منوعات

يمكن أن تدمر صحتك.. مفاهيم خاطئة عن الأطعمة الغذائية

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:03 م
الأطعمة الغذائية
الأطعمة الغذائية
وكالات
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تتعدد الآراء ووجهات النظر بشكل عام حول الأطعمة الغذائية، خاصة بعد توفر مصادر عديدة على شبكات الإنترنت، وادعاء كل مصدر مفاهيم واعتقادات قد لا تكون مضمونة.

ويصبح الأمر أكثر قلقا بالنسبة للكثيرين للتأكد حول ما هو صحي ومفيد، وما هو ضار وغير مناسب، وذلك حسب موقع "تايمز أوف إينديا".

وبشكل عام، هناك مفاهيم خاطئة شائعة حول الأطعمة الغذائية، وتشمل:

الزيوت النباتية صحية:
يعتقد الكثيرون أن الزيوت النباتية صحية، وأنها أكثر صحة من الزبدة والسمن.. هذا ينطبق على زيت الزيتون أو زيت بذور اللفت المفيدة، لكن الزيوت الأخرى، مثل زيت فول الصويا والذرة الموجودة في غالبية الأطعمة المصنعة، فهى غنية بأحماض أوميغا 6 الدهنية التي تسبب الالتهاب، وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الكربوهيدرات ضارة بالصحة:
عادة يُلقى اللوم على الكربوهيدرات في المشكلات الصحية ومشاكل زيادة الوزن، لكن الحقيقة هي أن الكربوهيدرات هي المصدر الأساسي للطاقة لجسمنا، ودونها يبدأ الجسم بتكسير البروتينات في العضلات للحصول على الجليكوجين.

تناول الدهون يؤدي إلى زيادة الوزن:
وفقا لغالبية الناس، فإن النظام الغذائي الخالي من الدهون أو النظام الغذائي منخفض الدهون هو الطريق الأساسي لفقدان الوزن، ومع ذلك، فهي أسطورة ملتوية ولها عيوبها الخاصة.

استهلاك منتجات أقل دهونا أمر مفيد، ولكن من أجل اتباع نمط حياة صحي، يجب أن يحتوي النظام الغذائي على الدهون الصحية غير المشبعة (أوميغا 3) لأنها تساعد في امتصاص العناصر الغذائية الحيوية مثل الكاروتينات.

يزيد البيض من نسبة الكوليسترول في الدم:
يحتوي البيض بالتأكيد على الكوليسترول، ولكن لا توجد روابط حتى الآن تربط بينه وبين ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أو أمراض القلب والأوعية الدموية لدى الأفراد الأصحاء.

علاوة على ذلك، يساعد البيض في توفير العناصر الغذائية الأخرى للجسم، وفي تقليل الوزن.

المنتجات الخالية من الجلوتين لإنقاص الوزن:
إذا كنت تعاني من الاضطرابات الهضمية أو حساسية من الجلوتين، فمن الضروري تناول مثل هذه المنتجات، ولكن تناولها بهدف إنقاص الوزن هو أمر خاطئ تماما، إذ لا يوجد دليل واضح لهذا الأمر حتى الآن.

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