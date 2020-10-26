ضبط 1787 قضية أموال عامة وتهرب ضريبى بـ2 مليار و180 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط (1787) قضية فى مجال التهرب الضريبي والأموال العامة ضمت (222) قضية ضرائب عامة، وكشف (240) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (145) قضية فى مجال الجمارك، (11) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة.403) قضايا تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ (511) حكما قضائيًا، (226) قضية تحرى مدين ولجان فحص، وضبط (17) قضية فى مجالات مكافحة جرائم (اتجار فى النقد الأجنبى، تحويلات مالية غير مشروعة، توظيف أموال، تهريب جمركى، سوق مال).و12 قضية فى مجالات (اختلاس المال العام والاستيلاء عليه، استغلال نفوذ، احتيال مصرفى، احتيال عبر الإنترنت، غسل أموال، كسب غير مشروع)، بقيمة إجمالية بلغت 2180231999 جنيهًا، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج على القانون.