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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الهجرة» و«العربية للتصنيع» تبحثان استعدادات «مصر تستطيع بالصناعة»

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 08:57 م
عبد المنعم التراس
عبد المنعم التراس ونبيلة مكرم
إيمان ماهر
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استقبل الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، في إطار التحضير والتنسيق لوضع النقاط الرئيسية لمؤتمر "مصر تستطيع للصناعة" في دورته الجديدة، ودراسة عمل ورش عمل للشباب في مجالات الصناعة المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز فرص التعاون بين العربية للتصنيع ووزارة الهجرة في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم، عن تقديرها للدور الوطني التي تقوم بها الهيئة العربية للتصنيع، باعتبارها أكبر ظهير صناعي للدولة، ومشاركتها في تنفيذ المشروعات القومية التنموية، وتحقيق خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا المتطورة، وعودة الصناعة المصرية الوطنية إلى دورها الريادي بالمنطقة العربية والإفريقية.

وأشارت مكرم إلى أن مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" في دورته الجديدة سيكون مواكبا لرؤية القيادة السياسية التي تهتم بتطوير الصناعة المصرية في الوقت الراهن، وقد بدأنا عمل قاعدة بيانات للمصريين في الخارج الذين يعملون في هذا المجال.

وأوضحت وزيرة الهجرة أنه سيتم التعاون مع كافة الوزارات المعنية، ومنها التجارة والصناعة وقطاع الأعمال والإنتاج الحربي واتحاد الصناعات.

وشددت على أن نجاح الدورات السابقة للمؤتمر، وتسابق أبناء مصر في الخارج على مشاركة وطنهم همومه وقضاياه، واستعدادهم جميعًا لتقديم خبراتهم وتجاربهم لمصر- هو ما يدعو الوزارة للاستمرار في تنظيم هذا المؤتمر، وتخصيص دوراته لخدمة قضايا وجهود التنمية والاستثمار في الدولة المصرية، بما يخدم في النهاية أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وأولوياتها ورؤية "مصر 2030".

وأضافت مكرم، أن مصر تزخر بالكنوز البشرية حول العالم، مشيدة بجهود المصريين بالخارج وحرصهم على رفع اسم بلدهم عاليا في أي مجال يرتادونه.

من جهته، أعرب "التراس" عن تقديره لمجهودات وزارة الهجرة ودعمها لزيادة دور الخبراء المصريين بالخارج في كل المشروعات القومية، وربط المستثمرين المصريين والأخوة العرب بوطنهم الأكبر، مشيرا إلى استراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لفتح قنوات اتصال مع العلماء والخبراء للاستفادة من ثروة مصر الفكرية في مشروعات الهيئة التنموية.

وأكد "التراس"، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعزيز مجالات الإبداع والانطلاق إلى آفاق المستقبل، من خلال الاستفادة من الطاقات البشرية الوطنية والتواصل مع أبناء مصر النوابغ محليا ودوليا.

وأضاف أن الهيئة وضعت استراتيجية تتمثل فى تبني الأفكار الجديدة والتطوير لمنتجاتنا، وتنمية الكفاءات البشرية، وتصنيع كل ما تحتاجه السوق المصرية والعربية والإفريقية، وتصدير المنتجات المصرية القادرة علي المنافسة عالميا، مشيرا إلى أن مبادرة "مصر تستطيع" نموذج حي على تعاون وزارة الهجرة مع الوزارات الأخرى ويتماشى مع اتجاهات الدولة، متمنيا نجاح المؤتمر والخروج بإبداعات وابتكارات تدفع بمصر للأمام في كافة الصناعات.

من جهته، أشاد الدكتور "أيمن مسلم"، أستاذ الهندسة بجامعة كاليفورنيا الولايات المتحدة، بدور وزارة الهجرة في ربط الخبراء المصريين بالخارج بالوطن، مشيرا إلى استعداد كل العقول المهاجرة للعطاء اللامحدود لمصر.

وعلى هامش الزيارة، تفقدت وزيرة الهجرة، معرض فرش أثاث الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، والذي تتولى الهيئة العربية للتصنيع، بالتعاون مع عدد من الشركات المتخصصة، تصنيعه وتوريده لجميع المقار الحكومية، حيث أشادت بجودة العروضات التي تتميز بالجودة والمتانة والشكل الجذاب وفقا لمعايير الجودة العالمية.

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