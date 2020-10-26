ضبط موظف لاختلاس مبالغ مالية من «تأمينات سوهاج»

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم الإثنين، من ضبط موظف بالتأمينات في سوهاج لاختلاسه مبالغ مالية.وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام رئيس خزينة بمنطقة تأمينات سوهاج باختلاس مبالغ مالية من المسلمة له تحت بند طوابع ودمغة والاستيلاء عليها لنفسه بالمخالفة للقانون.وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المختصة وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة، وتم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.