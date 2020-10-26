خالد ميري: نواجه حالة حرب.. ويجب رفض أي محاولة لضرب إعلامنا

قال الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير "الأخبار"، إن وسائل الإعلام في كل دول العالم تدافع عن قضايا وطنها، والإعلام المصري يقوم بدوره جيدا في الدفاع عن الدولة.وأضاف ميري، خلال كلمته في مؤتمر لكبار الإعلاميين والصحفيين في المجلس الأعلى للإعلام: "نواجه حالة حرب، ولا بد من رفض أي محاولة لضرب إعلامنا الوطني".ويعقد المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي، كرم جبر، بالتعاون مع الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، بعد قليل، مؤتمرًا يحضره رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة وكبار الإعلاميين والصحفيين.وتواجد عدد من القيادات الصحفية والإعلامية، أبرزهم: كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير مؤسسة "الدستور"، وأحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، وأيضا محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ- لحضور فعاليات المؤتمر.ويناقش المؤتمر دور الإعلام في مواجهة وسائل الإعلام المعادية، ومساندة الدولة المصرية ودعم مواقفها القومية.