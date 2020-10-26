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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط موظفين بمحافظة القاهرة أخذا رشوة من صاحب برجين مخالفين

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 11:29 م
رشوة
رشوة
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط موظفين بمحافظة القاهرة بتهمة الرشوة.

وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام اثنين من موظفي أحد الأحياء بمحافظة القاهرة مهندس، وفني باستغلال موقعهما الوظيفي والإخلال بمقتضيات الوظيفة العامة.

وكذلك التغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أحد الأشخاص، مقيم بالقاهرة لقيامه ببناء برجين سكنيين بدون ترخيص، مما أدى إلى تسهيل الاستيلاء على الأراضي أملاك الدولة وتمكين المتعدي من بناء أبراج سكنية والتربح منها بالمخالفة للقانون، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بالواقعة على النحو المُشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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