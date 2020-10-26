نشأت الديهي: الإعلام المصري الأقوى في المنطقة

قال الإعلامي نشأت الديهي، عضو المجلس الأعلى للإعلام، إن الإعلام المصرى يدار بحالة من الوعي، ونهدف إلى مواجهة "إعلام الشر".وأضاف الديهي، خلال كلمته في مؤتمر لكبار الصحفيين والإعلاميين بالمجلس الأعلى للإعلام: "دورنا هو تحديد آلية مواجهة هذا الإعلام المعادي، لأننا نواجه حالة حرب حقيقية، ومن ينكر المؤامرة فهو شريك فيها".واختتم: "المستقبل لنا لأن الإعلام المصري هو أقوى إعلام في المنطقة".ويعقد المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي، كرم جبر، بالتعاون مع الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، بعد قليل، مؤتمرًا يحضره رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة وكبار الإعلاميين والصحفيين.وتواجد عدد من القيادات الصحفية والإعلامية، أبرزهم: كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير مؤسسة "الدستور"، وأحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، وأيضا محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، لحضور فعاليات المؤتمر.ويناقش المؤتمر دور الإعلام في مواجهة وسائل الإعلام المعادية، ومساندة الدولة المصرية ودعم مواقفها القومية.