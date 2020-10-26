السيسي يهنئ رئيس زامبيا بيوم الاستقلال

بعث رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية زامبيا، أدجار تشاجوا لونجو؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.