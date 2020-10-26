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الإثنين 26 أكتوبر 2020 الموافق 09 ربيع الأول 1442
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مصر
السيسي يهنئ رئيس زامبيا بيوم الاستقلال
الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 08:47 م
السيسي
أ ش أ
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بعث رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية زامبيا، أدجار تشاجوا لونجو؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
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