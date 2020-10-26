الصين تعتزم معاقبة شركات أمريكية بسبب تايوان

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، زاو ليجيان، إن بلاده تعتزم فرض عقوبات على شركات أمريكية من بينها شركة (بوينج) و(لوكهيد مارتن)، بسبب بيعها أسلحة إلى تايوان.وقال المسئول الصيني، في تصريح أورده موقع "ماركت ووتش": "إنه من أجل حماية مصالحنا القومية، قررنا فرض عقوبات على الشركات الأمريكية التي تورطت في صفقات أسلحة إلى تايوان"، دون أن يحدد موعد أو شكل تلك العقوبات.يشار إلى أن العلاقات بين الصين وتايوان ظلت معقدة بعد انفصال تايوان خلال الحرب الأهلية التي اندلعت عام 1949، وسط انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ومساعي بكين لإعادة بسط سيادتها على الأراضي التايوانية.