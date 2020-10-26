ضبط موظفين مزيفين بمكتب تصديقات فى مصر الجديدة

كشفت مباحث القاهرة، نشاط عصابة استولت علي مبالغ مالية من المواطنين منتحلين صفة موظفين مكتب تصديقات بمنطقة مصر الجديدة.وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، قيام عاطلين بالتردد على أحد مكاتب التصديقات بدائرة القسم، وممارسة أعمال النصب والاحتيال على المواطنين المترددين على المكتب، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير تسهيل الإجراءات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونهم موظفين بذات المكتب.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين، بأسلوب انتحال صفة موظفين بمكتب التصديقات، عقب إيهامهم بقدرتهما على إنهاء الإجراءات الخاصة بهم نظير الحصول منهم على مبالغ مالية، وأقرا بارتكاب 4 حوادث نصب بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.