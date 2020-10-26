رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 26 أكتوبر 2020 الموافق 09 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عمان: 113.354 إجمالي إصابات كورونا في السلطنة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 08:52 م
عمان
عمان
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) بالسلطنة بلغ 113.354 إصابة.

وذكرت الصحة العمانية- وفقا لوكالة الأنباء العمانية- أن إجمالي الوفيات بلغ 1190 حالة بنسبة 1%، والمتعافين 99.668 حالة شفاء؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 87.9%.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين، لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

موضوعات متعلقة

السيسي يوجه بمنح تراخيص مؤقتة لجميع حضانات الأطفال

رسميًا.. روسيا تعلن بدء إنتاج لقاح «سبوتنيك-V» ضد كورونا

مقتل مدرسة في ظروف غامضة بسوهاج

نتيجة معادلة الدبلومات التجارية جامعة القاهرة

الصور

image description

جامعة أسيوط تحتل المركز الـ23 إفريقيًا في تصنيف «‪U.S.NEWS‬»

image description

محافظ دمياط والسفير الريدي يتفقدان مكتبة مصر بعزبة البرج

image description

اعتماد المخطط العام لمدينة الفتح بأسيوط

image description

«أورام أسيوط» ينقذ حياة مريض سرطان بعملية منظار جراحي

image description

أبو العينين يدلى بصوته فى الجيزة

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يقر شكل مسابقات الموسم الجديد ويلغي الهبوط

محامي «شهيد المرج»: حاولوا تقييده بـ«كاوتش» قبل تمزيق جسده

«تقطيع بالساطور».. عامل يتخلص من زوجته وأطفاله فى مذبحة بسوهاج

السيسي يوجه بمنح تراخيص مؤقتة لجميع حضانات الأطفال

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

السقا: فيلم جديد مع عز وكريم والكدوانى من إخراج ساندرا نشأت (حوار)

منوعات

الأمير هاري: نشأتي أبعدتني عن التحيز العنصري الأعمى

مزاد على قطع استخدمها عناصر الاستخبارات السوفيتية خلال الحرب الباردة

العلماء ينبهون لعلامة تحذير رئيسية رابعة لكورونا

يمكن أن تدمر صحتك.. مفاهيم خاطئة عن الأطعمة الغذائية

أيام زمان

«بدأ حياته بالهجوم علىّ».. اعترافات «الأبنودي» عن علاقته بأحمد فؤاد نجم

أسرار اللحظات الأخيرة في وفاة أم كلثوم.. خضعت لأول جراحة نقل صفائح دم

«صلاح ذو الفقار سيجعلني أما».. اعترافات شادية عن حلم الأمومة والإنجاب

سخر منها.. كيف اعترض يحيى شاهين على رفض تقبيله للفنانة ماجدة؟

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
أرض السلام والأبطال
مؤمن المحمدي
رهان الفناجيلى وأحمد فراج
القس. رفعت فكرى
مُت فارغًا
لواء.حمدى البطران
السودان والإرهاب
المزيد

الثقافة

فرقة المسرح الحديث تستعد لـ«أبي تحت الشجرة»

وزير الثقافة العراقى يلتقى الناقد فاضل ثامر لبحث تكريم كبار المثقفين

غدًا.. محمد عثمان خليفة يناقش «أختى قاتلة متسلسلة» بالنيل الثقافية

معاناة أسرة «شيخ الحكائين».. دور النشر تتهرب من دفع مستحقات إعادة الطبع