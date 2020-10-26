عمان: 113.354 إجمالي إصابات كورونا في السلطنة

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) بالسلطنة بلغ 113.354 إصابة.وذكرت الصحة العمانية- وفقا لوكالة الأنباء العمانية- أن إجمالي الوفيات بلغ 1190 حالة بنسبة 1%، والمتعافين 99.668 حالة شفاء؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 87.9%.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين، لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.