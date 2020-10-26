عمان: 113.354 إجمالي إصابات كورونا في السلطنة
الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 08:52 م
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أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) بالسلطنة بلغ 113.354 إصابة.
وذكرت الصحة العمانية- وفقا لوكالة الأنباء العمانية- أن إجمالي الوفيات بلغ 1190 حالة بنسبة 1%، والمتعافين 99.668 حالة شفاء؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 87.9%.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين، لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وذكرت الصحة العمانية- وفقا لوكالة الأنباء العمانية- أن إجمالي الوفيات بلغ 1190 حالة بنسبة 1%، والمتعافين 99.668 حالة شفاء؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 87.9%.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين، لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.