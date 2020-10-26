تنظيم داعش الإرهابي يشن هجوما على مواقع للجيش السوري بحماة

في إطار عودته مرة أخرى للأراضي السورية، شن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم، هجوما على نقاط للجيش السوري في البادية السورية.وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الاشتباكات العنيفة مستمرة بين قوات الجيش السوري من جهة، وتنظيم داعش من جهة أخرى، على محاور بريف حماة الشرقي، بالتزامن مع قصف جوي متجدد من قبل الطيران الروسي، وسط مزيد من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين.وكان التنظيم الإرهابي استهدف رتلا لقوات الجيش في منطقة السخنة ببادية حمص عند الحدود الإدارية مع دير الزور، مما أدى لقتلى وجرحى، بالإضافة لإعطاب آليات.