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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سقوط سيناوي في الإسماعيلية بـ800 قرص مخدر

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 11:40 م
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تمكنت مديرية أمن الإسماعيلية من ضبط سيناوي، وبحوزته 800 قرص مخدر.

وتلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء رشاد الغمراوي، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد باتجار شخص يدعى "س. س. س .م"، 34 سنة، عاطل، في الأقراص المخدرة بغزارة.

وعلى الفور شكلت مديرية أمن الإسماعيلية، فريقًا وتمكنت من ضبطه، وتبين أنه مقيم بالخروبة الشيخ زويد شمال سيناء، وبحوزته 8000 قرص مخدر، ومبلغ مالي 1400 جنيه، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته الأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية حصيلة ما تم بيعه، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وحرر محضر بالواقعة، وجار عرضه على النيابة.

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