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حوادث

ضبط 5 متهمين بقتل مسجل تعذيبًا وإلقاء جثته بالمقطم (صورة)

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 11:43 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكن رجال الشرطة بمديرية أمن القاهرة من كشف تفاصيل واقعة قيام مجموعة من الأشخاص يستقلون مركبة "توك توك" بإلقاء جثة أحد الأشخاص أمام أحد المستشفيات بالمقطم.

وتبين أن الجثة لمسجل خطر وسبق اتهامه فى العديد من القضايا "مخدرات، سلاح وذخيرة"، ولم يُعثر معه على متعلقات شخصية وبه إصابات ظاهرية عبارة عن جروح وكدمات متفرقة بالجسم.

وتبين سابقة وجود خلافات بينه وبين عامل دباغة، بسبب اعتياد المجنى عليه على ممارسة أعمال البلطجة على المذكور وتهديده بإلحاق الأذى به أو بأسرته، وأشارت التحريات إلى أن الأخير وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع ثلاثة أشخاص.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم بالمعلومات والتحريات أيدوها وأقر الأول بأنه نظرًا لتضرره من المجنى عليه خطط للتشاجر معه والتعدى عليه بالضرب انتقامًا منه، وفى سبيل ذلك اتفق مع باقى المتهمين على التوجه إلى مكان المجنى عليه.

فقاموا بتقييده وتعدوا عليه بالضرب باستخدام ماسورة حديدية وعصا خشبية "شومة"، ثم اصطحبوه داخل مركبة "توك توك" إلى منطقة المدابغ بدائرة القسم، وتعدوا عليه بالضرب مرة أخرى مُحدثين ما به من إصابات حتى فقد الوعى، فقاموا بتركه بالمنطقة محل العثور حتى فارق الحياة ولاذوا بالفرار.

وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ما جاء بأقوال المتهم الأول، وتم بإرشادهم ضبط الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بمسكنهم، كما تم بإرشادهم ضبط قائد مركبة "التوك توك" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

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