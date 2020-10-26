رئيس «الأعلى للإعلام» يكشف جبهات «فتح النار» لهدم الدولة المصرية

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للاعلام، إن الذباب الإلكتروني الإخواني يمارس هجوما كبيرا على الدولة المصرية، أيضا هناك قنوات دولية يتم توجيهها بشكل كبير لهدم الدولة المصرية ومنها التلفزيون "العربي" وشركة "ميديا".وتابع رئيس المجلس الأعلى للإعلام، خلال مؤتمر صحفي بمقر المجلس اليوم، أن التلفزيون العربي ضم منذ تأسيسه عدد من كبار الإعلاميين بـ"الجزيرة" وجريدة "العربية"، وكلهم يعملون في شركة "فضاء ميديا" القطرية، والتي تشرف على موقع "العربي 21"، وعرب فلسطين 48 وغالبية المنصات التي تطلق النار على الشعب المصري ودولته.وأضاف: "أيضا قناة وطن ومصر الآن التابعتين بشكل مباشر لجماعة الإخوان، وشبكة مصر الإخوانية وقناة الشرق ومكملين وغيرهم".ولفت: "القنوات الفضائية الإخوانية باهظة الإنفاق وتصرف مليارات الدولارات عليها من دول بعينها وخاصة المخابرات القطرية، لهدف واحد وهو مهاجمة الدولة المصرية".ونوه: "القنوات الإخوانية شغلها الشاغل مهاجمة النظام المصري وضرب الفتنة بين ضوائف الشعب".وشدد: "مازالت القنوات المصرية تستحوذ نسبة مشاهدة كبيرة على الرغم من كل ذلك ولدينا إحصائيات ونسب مشاهدة بالملايين".وأكمل: "الإعلام المصري الواعي لا يزال يؤدي دوره بشكل كبير ولن نسمح لأحد بضربه والنيل من دوره ومكانته والتأثير على العاملين فيه".ويعقد المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، بالتعاون مع الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، بعد قليل، مؤتمرًا يحضره رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة وكبار الإعلاميين والصحفيين.وتواجد عدد من القيادات الصحفية والإعلامية، أبرزهم: كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير مؤسسة "الدستور"، وأحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، وأيضا محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، لحضور فعاليات المؤتمر.ويناقش المؤتمر دور الإعلام في مواجهة وسائل الإعلام المعادية، ومساندة الدولة المصرية ودعم مواقفها القومية.