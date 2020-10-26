بالإضافة إلى F15 .. إسرائيل تقرر شراء 10 مقاتلات F35

كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، مساء أمس، أن سلاح الجو الإسرائيلي وهيئة الأركان العامة الإسرائيلية، قررا شراء 10 مقاتلات إضافية من طراز إف-35 من الولايات المتحدة. ويأتي ذلك بعدما كانت قد أفادت تقارير صحفية عن بيع طائرات F-35 الشبح للإمارات العربية المتحدة وقطر.وقالت القناة أنه تقرر شراء المقاتلات الشبح إلى جانب التزود بمقاتلات من طراز إف-15 كذلك كان مقررا شراؤها سابقا، موضحة أن إسرائيل ستتسلم 10 طائرات إف 35، بعد أن يكتمل في 2024 وصول 50 طائرة من ذات الطراز تم شراؤها ضمن صفقة سابقة.وأفادت القناة بأنه من المتوقع أن تتسلم قطر طائرات الشبح من الولايات المتحدة بعد الاتفاق الإسرائيلي الأمريكي لبيع طائرة F-35 للإمارات. وقال دبلوماسي قطري لقناة "كان": "إن الطلب المقدم للأميركيين لشراء طائرات إف 35 قبل أسابيع قليلة لم يولد في فراغ إلا بعد أن تبين أنه تم الاتفاق على أن الإمارات ستشتريهم".