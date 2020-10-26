انخفاض قيمة واردات الأردن من النفط ومشتقاته 50% في 8 أشهر

انخفضت قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته 50.1 بالمئة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي إلى 836.5 مليون دينار (1.17 مليار دولار) مقارنة مع نفس الفترة من 2019، بحسب بيانات رسمية صدرت اليوم الاثنين.كانت فاتورة واردات المملكة من النفط ومشتقاته بلغت نحو 1.67 مليار دينار في نهاية أغسطس 2019.يستورد الأردن أكثر من 95 بالمئة من احتياجاته من الطاقة، لكن معدلات الطلب والاستهلاك تأثرت مع شروع المملكة في إجراءات لاحتواء تفشي فيروس كورونا في 17 مارس.وبدأ الأردن فتحا تدريجيا للقطاعات الاقتصادية من مايو.