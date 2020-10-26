سول: ضرورة توسيع نطاق لقاحات الإنفلونزا لاحتواء كورونا

أكد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم الاثنين، ضرورة توسيع نطاق لقاحات الإنفلونزا للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.وقال مون -في اجتماع أسبوعي مع مساعديه، وفق ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- إنه بناء على نتائج تشريح المتوفين والمراجعة الشاملة لم يتم التأكد من وجود صلة مباشرة بين لقاحات الإنفلونزا وحالات الوفاة التي وقعت في أعقاب تلقي اللقاح والتي تم الإبلاغ عنها مؤخرا.وأضاف أن البلاد تحتاج إلى توسيع نطاق لقاحات الإنفلونزا في هذا العام لمنع انتشار وباء مزدوج من الإنفلونزا وكورونا.ودعا الرئيس الكوري الجنوبي إلى تعزيز ثقة الجمهور فيما تعلن عنه السلطات الصحية بناء على آراء الخبراء، محذرا من أن القلق المفرط بشأن سلامة لقاحات الإنفلونزا قد يؤدي إلى ضياع الوقت المناسب للتطعيم وارتفاع حالات الوفيات الناجمة عن الإنفلونزا.وطالب مون السلطات الصحية بالتحقيق سريعا في حالات الوفيات الخاصة بلقاح الإنفلونزا والكشف عن النتائج الواضحة حتى يطمئن الشعب.وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنها لم تجد صلة مباشرة بين لقاحات الإنفلونزا وحالات الوفاة.