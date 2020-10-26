979 إصابات جديدة بكورونا في النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 84 ألفا و130 حالة.وذكرت الوزارة - في بيان أوردته شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الإثنين - أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد ارتفع إلى 979 حالة، فيما يخضع 1225 شخصا للعلاج بالمستشفيات بينهم 174 في حالة حرجة.كان المستشار النمساوي سيباستيان كورتز قد أعلن الأسبوع الماضي عن مجموعة من القيود الاجتماعية الجديدة لاحتواء انتشار الفيروس، بما في ذلك الحد من التجمعات في الأماكن المغلقة لستة أشخاص كحد أقصى، و12 شخصا في الأماكن المفتوحة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.