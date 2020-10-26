التشيك: 7.301 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في التشيك تسجيل 7 آلاف و301 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكر راديو (براغ الدولي) اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في التشيك تجاوز الألفي حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة في البلاد 158 ألفا، بينما يخضع 5 آلاف و300 شخص للعلاج بالمستشفيات بينهم 800 في حالة حرجة.وتمكنت جمهورية التشيك من تجاوز الموجة الأولى من فيروس كورونا دون أن تتضرر نسبيا، حيث نادرا ما كانت تسجل أكثر من 200 حالة في اليوم قبل شهر سبتمبر الماضي، لكنها تعرضت لاحقا لضربة شديدة في الوقت الذي تكافح فيه أوروبا عودة الفيروس.وكانت الحكومة التشيكية قد أعلنت، في 5 أكتوبر الجاري، حالة الطواريء لمدة 30 يوما في جميع أنحاء البلاد؛ لمواجهة الارتفاع الجديد في حالات فيروس كورونا المستجد.