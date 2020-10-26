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الإثنين 26 أكتوبر 2020 الموافق 09 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التشيك: 7.301 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 11:45 ص
كورونا في التشيك
كورونا في التشيك
أ ش أ
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أعلنت السلطات الصحية في التشيك تسجيل 7 آلاف و301 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر راديو (براغ الدولي) اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في التشيك تجاوز الألفي حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة في البلاد 158 ألفا، بينما يخضع 5 آلاف و300 شخص للعلاج بالمستشفيات بينهم 800 في حالة حرجة.

وتمكنت جمهورية التشيك من تجاوز الموجة الأولى من فيروس كورونا دون أن تتضرر نسبيا، حيث نادرا ما كانت تسجل أكثر من 200 حالة في اليوم قبل شهر سبتمبر الماضي، لكنها تعرضت لاحقا لضربة شديدة في الوقت الذي تكافح فيه أوروبا عودة الفيروس.

وكانت الحكومة التشيكية قد أعلنت، في 5 أكتوبر الجاري، حالة الطواريء لمدة 30 يوما في جميع أنحاء البلاد؛ لمواجهة الارتفاع الجديد في حالات فيروس كورونا المستجد.

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