خبير فرنسي: كورونا ينتشر بسرعة كبيرة في البلاد

رجح جان فرانسوا دلفريسي، رئيس المجلس العلمي في فرنسا،الذي يقدم المشورة للحكومة فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا، أن يكون هناك أكثر من 50 ألف حالة إصابة يوميا بالفيروس.ووصف دلفريسي - في تصريح أوردته إذاعة (آر تي إل) الإخبارية الفرنسية اليوم الإثنين - الوضع في فرنسا بـ"الصعب للغاية والحرج"، موضحا أن فيروس كورونا ينتشر بسرعة كبيرة في البلاد.وأكد أن الموجة الثانية للفيروس ستكون أقوى من الأولى، ملمحا إلى أن هناك إمكانية لفرض حظر تجول أكثر صرامة سواء في عدد ساعاته أو على نطاق واسع ويمكن تنفيذه في عطلات نهاية الأسبوع.وشدد الخبير الفرنسي على أنه "كلما أسرعت الحكومة في اتخاذ الإجراءات كان مستوى إجراءاتها أكثر فاعلية"، موضحا أنه بالنسبة للحظر، سيكون أقل صعوبة مما كان عليه في مارس الماضي.كانت وزارة الصحة الفرنسية قد أعلنت - في بيان أمس - أن البلاد سجلت عددا قياسيا لحالات العدوى الجديدة بلغ 52 ألفا و10 حالات إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في فرنسا إلى مليون و138 ألفا و507 حالات لتتجاوز البلاد بذلك الأرجنتين وإسبانيا وتصبح في المركز الخامس على مستوى العالم من حيث عدد حالات الإصابة بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل وروسيا.