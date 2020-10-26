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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

فتاة «تيك توك».. تأجيل محاكمة منار سامي في «خيانة أمانة»

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 11:43 ص
منار سامي
منار سامي
كتب صلاح حسنى
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قررت محكمة جنح كفر شكر برئاسة المستشار محمود عبد الحفيظ، اليوم الإثنين، تأجيل نظر قضية منار سامي، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة تيك توك"، فى اتهامها بـ"خيانة الأمانة"، فى مبلغ 100 ألف جنيه، نظير تعاملات مالية، لجلسة 14 ديسمبر المقبل، بناء على طلب الدفاع وحضور المتهمة.

وكانت محكمة جنح كفر شكر، بالقليوبية عقدت أولى جلسات محاكمة منار سامى في القضية يوم 28 سبتمبر، نظير تعاملات مالية وبين موكل المحامي مينا ناجى، وجاء فى البلاغ الذى حرره المستشار مينا ناجى، الممثل القانونى لـ"أحمد.ك" المدعى، وحمل رقم 4209 لسنة 2020، أن منار سامى حررت إيصال أمانة بمبلغ 100 ألف جنيه لـ"أحمد.ك"، نظير تعاملات مالية بينهما، إلا أنها امتنعت عن سداد المبلغ فى الموعد المحدد له، وماطلته فى السداد، مما دفعه إلى تحرير البلاغ ضدها.

وقامت أسرة منار سامى بدفع الكفالة، 20 ألف جنيه، وأطلقت مباحث كفر شكر سراح المتهمة فى الثانية بعد أن تسبب حكم غيابى فى قضية تبديد فى تعطل إجراءات الإفراج عنها، من مقر محبسها بمركز كفر شكر، بعد أن أوضح الاستعلام الأمنى قبل خروجها أن المتهمة عليها حكم غيابى فى قضية تبديد بالشيخ زايد، وقام هانى بسيونى محامى المتهمة بإجراء معارضة فى الحكم الغيابى الذى صدر بحقها، والمتسبب فى تعطل الإفراج عنها.

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