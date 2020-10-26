بمشاركة «الباز».. قامات صحفية وإعلامية في مؤتمر صحفي بـ«الأعلى للإعلام»

يعقد المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، بالتعاون مع الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، بعد قليل، مؤتمرًا يحضره رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة وكبار الإعلاميين والصحفيين.وبدأ توافد عدد من القيادات الصحفية والإعلامية، أبرزهم: كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير مؤسسة "الدستور"، وأحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، وأيضا محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، لحضور فعاليات المؤتمر.ومن المقرر أن يناقش المؤتمر دور الإعلام في مواجهة وسائل الإعلام المعادية، ومساندة الدولة المصرية ودعم مواقفها القومية.كما يبحث المجلس المستجدات على الساحة الإعلامية، ومقترحات مواجهة وسائل الإعلام المعادية التي تبث أكاذيب وشائعات تتناول الشأن المصري، وطرق مواجهتها، وإعلاء الحقائق، في ضوء الشفافية والدفاع عن ثوابت الدولة المصرية.