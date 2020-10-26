تسهيلات بالمستندات وجوازات سفر مجانية.. الداخلية ترفع شعار «المواطن أولًا»

تسهيل إجراءات للمواطنين في الجوازات

استخراج جوازات السفر لعدد من ذوى الإعاقة البصرية مجانًا

جولات تفتيشية على أقسام الشرطة

تعقيم السجون حفاظا على النزلاء

لا تتوقف جهود وزارة الداخلية المتواصلة للحفاظ على حقوق الإنسان، حيث تحرص على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين لترسيخ شعار جديد "المواطن أولا" داخل المواقع الشرطية، وعمل لجان تفتيشية من قطاع حقوق الإنسان بالوزارة للمرور على أقسام ومراكز الشرطة، مع الحرص على تعقيم السجون حرصًا على حياة النزلاء، بالإضافة للاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة.واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية.وقامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال عددٍ من المواطنين، من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام وخارجها، وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بهم، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتؤكد الوزارة على مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.قامت وزارة الداخلية باستخراج جوازات السفر لذوى الإعاقة البصرية (مجانًا) بكافة الإدارات والأقسام على مستوى الجمهورية ولمدة أسبوع اعتبارا من يوم الخميس الموافق 15102019 وذلك بمناسبة الاحتفال السنوي بــ اليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء فقد توافد عددًا من ذوى الإعاقة البصرية على إدارات وأقسام الإدارة العامة للجوازات والجنسية خلال الفترة المشار إليها، وتم استخراج جوازات السفر لعدد من الحالات، حيث تم تيسير وتسهيل إجراءات الحصول على كافة الخدمات المقدمة لهم.وقد لاقت تلك المبادرة الإنسانية قبولًا واستحسانا من قبل تلك الحالات، الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاةً للبعد الإنساني والاجتماعى.قامت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالمرور على أقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن الدقهلية للإطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين، وتلقى شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التي تقدم للمواطنين، لاسيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر وبشكل متحضر.هذا وقد تفقدت اللجنة سجن المنصورة العمومي من حيث أماكن الزيارات وكافة مرافق السجن، ومراجعة كافة سُبل الإعاشة والرعاية المقدمة للنزلاء.كما قام قطاع الخدمات الطبية بتوجيه قافلة تضم مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد من (رجال الشرطة، والعاملين المدنين بأقسام الشرطة، وعدد من المحتجزين بمختلف الأقسام) وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.فى إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجة الرعاية لنزلاء السجون لاسيما الرعاية الصحية، وفى إطار التنسيق الدائم بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة، وبناء على بروتوكول التعاون بين قطاع السجون ووزارة الصحة.. فقد تم توجيه قافلة طبية من أطباء القطاع بالاشتراك مع إدارة الطب الوقائى والتنسيق مع وزارة الصحة استهدفت (منطقة سجون جمصة)، وذلك لتوقيع الكشف الطبى على النزلاء فى إطار الإجراءات الإحترازية الدورية المتبعة للوقاية من الأمراض.يأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، والارتقاء بأوجه الرعاية المختلفة المقدمة لنزلاء السجون، وخاصةً الرعاية الصحية بشقيها الوقائى والعلاجى.