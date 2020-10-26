بتول عرفه تتعاون مع أحمد شيبه في عمل غنائي
الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:13 م
محمد مجديطباعة
اعلنت المخرجة بتول عرفه، عن تعاونها مع الفنان أحمد شيبه في عمل غنائي ستقوم بتصويره علي طريقة الفيديو كليب قريبًا.
ونشرت المخرجة فيديو لـ " شيبه" وهو يؤكد عن قرب طرح العمل الجديد، وعلقت عليه وقالت:"إنتظروا أغنية مليئة بالطرب أصيل وصوت من أحلى الأصوات الشعبية الفنان أحمد شيبه، وأغنية مليئة بالمشاعر الإنسانية قريبًا إن شاء الله من إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز ".
وتعاونت بتول عرفة مؤخرا مع عدد كبير من النجوم في تصوير أعمالهم الغنائية، ومن ضمنهم كارول سماحه، ورنا سماحه، ومحمد نور، وهاني شاكر وغيرهم.
ونشرت المخرجة فيديو لـ " شيبه" وهو يؤكد عن قرب طرح العمل الجديد، وعلقت عليه وقالت:"إنتظروا أغنية مليئة بالطرب أصيل وصوت من أحلى الأصوات الشعبية الفنان أحمد شيبه، وأغنية مليئة بالمشاعر الإنسانية قريبًا إن شاء الله من إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز ".
وتعاونت بتول عرفة مؤخرا مع عدد كبير من النجوم في تصوير أعمالهم الغنائية، ومن ضمنهم كارول سماحه، ورنا سماحه، ومحمد نور، وهاني شاكر وغيرهم.
إنتظروا أغنية مليئة بالطرب أصيل و صوت من أحلى الأصوات الشعبية الفنان أحمد شيبه و أغنية مليئة بالمشاعر الإنسانية— Batoul Arafa (@batoularafa) October 26, 2020
قريباً إن شاء الله من إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز @LifeStylezst pic.twitter.com/XuibdxvwhI