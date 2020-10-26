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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بتول عرفه تتعاون مع أحمد شيبه في عمل غنائي

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:13 م
المخرجة بتول عرفه
المخرجة بتول عرفه
محمد مجدي
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اعلنت المخرجة بتول عرفه، عن تعاونها مع الفنان أحمد شيبه في عمل غنائي ستقوم بتصويره علي طريقة الفيديو كليب قريبًا.

ونشرت المخرجة فيديو لـ " شيبه" وهو يؤكد عن قرب طرح العمل الجديد، وعلقت عليه وقالت:"‏إنتظروا أغنية مليئة بالطرب أصيل وصوت من أحلى الأصوات الشعبية الفنان أحمد شيبه، وأغنية مليئة بالمشاعر الإنسانية قريبًا إن شاء الله من إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز ".

وتعاونت بتول عرفة مؤخرا مع عدد كبير من النجوم في تصوير أعمالهم الغنائية، ومن ضمنهم كارول سماحه، ورنا سماحه، ومحمد نور، وهاني شاكر وغيرهم.

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