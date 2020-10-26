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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

«السياسة الدولية» تحصل على المرتبة الثالثة عربيا في تخصص العلوم السياسية

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 11:23 ص
مجلة السياسة الدولية
مجلة السياسة الدولية
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حصلت مجلة "السياسة الدولية " الصادرة عن مؤسسة الأهرام على المرتبة الثالثة في تخصص العلوم السياسية من بين ٤٠ مجلة على المستوى العربي والمرتبة الـ 37 بين مجموع مجلات بلغ 681 مجلة علمية، ضمن التقرير السنوي الخامس للمجلات للعام الجاري ٢٠٢٠، حيث نجحت المجلة في الحصول على اعتماد تصنيف معامل " ارسيف " وهي أحد معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية.

وذكر بيان صادر اليوم عن معامل " ارسيف " أنها قامت بفحص ودراسة ما يزيد على ٥١٠٠ عنوان لمجلات عربية علمية وبحثية في مختلف التخصصات صادرة عن أكثر من ١٤٠٠ هيئة علمية أو بحثية في ٢٠ دولة عربية نجحت منها ٦٨١ مجلة علمية فقط لتكون معتمدة ضمن المعايير العالمية لمعامل ارسيف في تقرير العام الجاري.

وأوضح البيان أن مجلة السياسة الدولية التي تصدر عن مؤسسة الأهرام حصلت على المرتبة السابعة والثلاثين من إجمالي المجلات التي نجحت والبالغ عددها ٦٨١ مجلة.

يذكر أن معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية " أرسيف.. ARCIF" ومقرها العاصمة الأردنية عمان هي أحد مبادرات قاعدة بيانات " معرفة " للانتاج والمحتوى العلمي وتخضع لإشراف مجلس للإشراف والتنسيق مكون من ممثلين لعدد من الجهات العربية والدولية منها مكتب اليونيسكو الاقليمي للتربية بالدول العربية ببيروت ولجنة الأمم المتحدة لغرب اسيا " الاسكوا " ومكتبة الاسكندرية وقاعدة بيانات معرفة والمكتبات المتخصصة العالمية فرع الخليج، الى جانب لجنة علمية من خبراء وأكاديميين ذوي سمعة علمية رائدة من عدد من الدول العربية وبريطانيا.

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