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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إطلاق أسماء 4 شهداء من أسيوط على مدارس بمسقط رأسهم

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 11:17 ص
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط_محمد أبوشادي:
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وافق اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على إطلاق أسماء 4 شهداء من أبناء المحافظة على بعض المدارس بمسقط رأسهم بمراكز ديروط والبداري والقوصية تخليدًا لذكراهم وعرفانًا بالجميل لما بذلوه من تضحية في سبيل الوطن.

واقر المجلس التنفيذي لمحافظة اسيوط، على إطلاق اسم المساعد أول الشهيد فرغلي طلبة فرغلي على مدرسة بانوب ظهر الجمل الابتدائية المشتركة الكائنة بقرية بانوب ظهر الجمل مركز ديروط، واسم الجندي الشهيد نادر رشاد محمود السيد على المدرسة الإعدادية المشتركة بالهمامية بمركز البداري، والمجند الشهيد أشرف نعيم رزق، على المدرسة الثانوية التجارية بالعقال البحري التابعة لمركز البداري، والجندي الشهيد محمود أحمد علي خليل على مدرسة بني إدريس الابتدائية المشتركة بمركز القوصية.

وأوضح محافظ أسيوط أن قرار الموافقة على اطلاق اسماء هؤلاء الشهداء يأتي تكريمًا وتقديرًا لأسماء الشهداء ولدمائهم الذكية وتخليدًا لذكراهم العطرة وتضحياتهم وحتى تظل أسمائهم على تلك المدارس ذكرى على مر العصور وتعريف للأجيال القادمة بمدى التضحيات التي قدموها من أجل الحفاظ على تراب مصر وأمن واستقرار الوطن موجهًا رؤساء المراكز بسرعة الانتهاء من إنشاء نصب تذكاري لاستيعاب جميع أسماء الشهداء مشيرًا إلى حرص المحافظة على تقديم كافة العون والمساعدة لأسر الشهداء بالتنسيق مع رؤساء المراكز والاحياء والجهات المعنية حيث أنهم فخر لنا جميعًا.

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