باكستان تستدعي السفير الفرنسي للاحتجاج على تعمد استفزاز المسلمين

استدعت الخارجية الباكستانية السفير الفرنسي للاحتجاج على الهجوم على مشاعر المسلمين بإعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول محمد عليه السلام والرموز الدينية.وقال وزير الخارجية الباكستاني محمود قريشي - في بيان نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الإثنين - إن الدول المتحضرة يجب أن تحترم مشاعر المسلمين. مشيرا إلى أنه سيتناول القضية في منظمة التعاون الإسلامي، ويقترح إعلان 15 مارس "يوم تضامن" تكريما لضحايا هجوم مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية عام 2019.وكانت باكستان قد أدانت في وقت سابق مقتل مواطن فرنسي على يد أحد المتطرفين. مشيرة إلى أن ذلك ليس من أجل الإسلام ولا قيمه السمحة، وإنما هو إرهاب ارتكبه فرد أو جماعة يجب أن تتم معاقبتهم وفق الأنظمة، إلا أنها في الوقت ذاته استنكرت أي تبرير لإهانة الرموز الدينية من أي ديانة باسم حرية التعبير.