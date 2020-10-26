مصر والسودان وإثيوبيا يستأنفون مفاوضات سد النهضة غدًا

أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الاثنين، استئناف المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة بداية من غدا الثلاثاء.وكان المفوض الأعلى للشئون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أكد قبل يومين، أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى استئناف محادثات سد النهضة في أسرع وقت وإتمامها بنجاح.وشدد بوريل، فى بيان اليوم، على أنه بات بإمكان مصر والسودان وإثيوبيا بلوغ اتفاق بشأن ملء السد، مستدركا: "الآن هو وقت للتصرف وليس لزيادة التوترات".كما أعرب المفوض عن الدعم الأوروبي الكامل لجهود جمهورية جنوب إفريقيا، التي تترأس حاليا الاتحاد الإفريقي، لدفع الأطراف إلى حل تفاوضي.