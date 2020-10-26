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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

لافروف: نأمل بالتزام تركيا بوضع «آيا صوفيا» كموقع تراث عالمي لليونسكو

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 11:48 ص
سيرجي لافروف
سيرجي لافروف
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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، إن روسيا تأمل بأن تفي تركيا بالتزاماتها المتعلقة بوضع كاتدرائية «آيا صوفيا» في إسطنبول كموقع تراث عالمي لليونسكو.

وأضاف لافروف، في تصريحات له- حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- أن "(آيا صوفيا) تتمتع بقيمة خاصة جدا من وجهة النظر الروحية بالنسبة للروس"، قائلا: "نحن ننطلق من أن الجانب التركي- كما أكد لنا مرات كثيرة- سيسترشد بمبادئ الاحترام المتبادل، وسيتعامل مع مشاعر المؤمنين الأرثوذكس بالاهتمام المطلوب، وسيقوم بالوفاء بالتزاماته بالامتثال لجميع القواعد والشروط المتعلقة بصفة هذا الموقع، وضمان سلامته الكاملة، وإمكانية وصول السياح والحجاج الروس إليه"، مشيرا إلى أن الجانب الروسي ينقل بانتظام موقفه بشأن هذه القضية إلى الشركاء الأتراك، بمن في ذلك على أعلى المستويات.

وكان مجلس الدولة التركي، أعلى محكمة إدارية في البلاد، قد أعلن، في يوليو الماضي، عن تحويل «آيا صوفيا» في إسطنبول من متحف إلى مسجد، وبدأت الصلوات في الانتظام داخل المسجد بدءا من صلاة الجمعة يوم 24 يوليو الماضي.

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