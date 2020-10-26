«نصر أكتوبر والتحولات الإقليمية والدولية» على مائدة الأعلى للثقافة غدًا

كما تبث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب على الروابط التالية:





تنظم لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة ومقررها الدكتور جمال زهران، في السادسة مساء غد الثلاثاء، ندوة تحت عنوان "نصر أكتوبر والتحولات الإقليمية والدولية"، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ولا يسمح بالحضور إلا لمن قام بالتسجيل المسبق.ومن المقرر أن يدير الندوة الدكتور محمد أحمد مرسي أستاذ العلوم السياسية، ويشارك بها: اللواء أركان حرب ناجي شهود: مستشار أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية وأحد أبطال حرب أكتوبر 1973، اللواء طيار أركان حرب مجد الدين رفعت: طيار مقاتل منذ 1964 وشارك في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973، وعمرو الخولي باحث في العلاقات الدولية.