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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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في ظل انتشار كورونا.. 7 أطعمة تضعف المناعة تجنبها

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 11:25 ص
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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يكون جهاز المناعة أكبر حليف لجسم الإنسان عندما يكون مريضًا، إذ يساعد في التغلب على نزلات البرد والإنفلونزا دون مساعدة طبية.

وبحسب موقع "readersdigest" هناك بعض الأطعمة التي يجب تجنبها في ظل انتشار فيروس كورونا، حيث إنها تعمل على ضعف جهاز المناعة.

1- الأفوكادو
تجنب تناول الأفوكادو، إذ قد يكون من الصعب هضم المحتوى عالي الدهون إذا كانت معدتك غير مستقرة.

2- الخبز
قد تشعر بالارتياح بعد تناول الخبز بشكل طبيعي، ولكن حتى أولئك الذين لديهم حساسية طفيفة تجاه الجلوتين قد يعانون من التهاب بعد تناول القمح.

3- الحلوى
تخلص من الأطعمة السكرية عالية المعالجة عندما تكون مريضًا.

4. البطاطس المقلية
الأطعمة المقلية مثل البطاطس المقلية تسبب التهابًا في الجسم في كل مرة تستهلكها.

5- اللبن
لقد ثبت أن الحليب الكامل يحفز إنتاج المخاط، وهو عكس ما تريده عندما تكون مريضًا.

6- القهوة
قد تشعر أنك بحاجة إلى تعزيز الكافيين الإضافي أكثر من أي وقت مضى عندما تكون مريضا، لكن شرب القهوة فكرة سيئة للغاية.

7- البيتزا
تتكون البيتزا من ثلاثة أشياء يمكن أن تجعل أعراض البرد أسوأ، لذا فهي تهديد ثلاثي لجهود التعافي.

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