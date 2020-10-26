في ظل انتشار كورونا.. 7 أطعمة تضعف المناعة تجنبها

1- الأفوكادو

2- الخبز

3- الحلوى

4. البطاطس المقلية

5- اللبن

6- القهوة



7- البيتزا

يكون جهاز المناعة أكبر حليف لجسم الإنسان عندما يكون مريضًا، إذ يساعد في التغلب على نزلات البرد والإنفلونزا دون مساعدة طبية.وبحسب موقع "readersdigest" هناك بعض الأطعمة التي يجب تجنبها في ظل انتشار فيروس كورونا، حيث إنها تعمل على ضعف جهاز المناعة.تجنب تناول الأفوكادو، إذ قد يكون من الصعب هضم المحتوى عالي الدهون إذا كانت معدتك غير مستقرة.قد تشعر بالارتياح بعد تناول الخبز بشكل طبيعي، ولكن حتى أولئك الذين لديهم حساسية طفيفة تجاه الجلوتين قد يعانون من التهاب بعد تناول القمح.تخلص من الأطعمة السكرية عالية المعالجة عندما تكون مريضًا.الأطعمة المقلية مثل البطاطس المقلية تسبب التهابًا في الجسم في كل مرة تستهلكها.لقد ثبت أن الحليب الكامل يحفز إنتاج المخاط، وهو عكس ما تريده عندما تكون مريضًا.قد تشعر أنك بحاجة إلى تعزيز الكافيين الإضافي أكثر من أي وقت مضى عندما تكون مريضا، لكن شرب القهوة فكرة سيئة للغاية.تتكون البيتزا من ثلاثة أشياء يمكن أن تجعل أعراض البرد أسوأ، لذا فهي تهديد ثلاثي لجهود التعافي.