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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إعدام 4 أطنان لحوم فاسدة بعين شمس

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:22 ص
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
حسام التمساح
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أمرت نيابة عين شمس الجزئية، تحت إشراف محام عام شرق القاهرة، بإعدام 4 أطنان سجق ولحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى ضبطت داخل مصنع لإنتاج وتعبئة مصنعات اللحوم وأمرت بحجز مالك المصنع 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مالك مصنع لإنتاج وتعبئة مصنعات اللحوم بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته 4٫25 طن "سجق – مقطعات لحوم – فول صويا" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية بدون مستندات مجهولة المصدر " منتج نهائى" مستلزمات إنتاج.

وذلك تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت للنيابة العامة التحقيق

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