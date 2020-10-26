«التضامن»: إصدار بطاقات للمتطوعين للمشاركة فى الرقابة على دور الرعاية قريبا

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه سيتم إصدار بطاقات للمواطنين المتطوعين للمشاركة فى الرقابة على دور الرعاية، قريبا، مؤكدة ضرورة مشاركة مختلف القطاعات فى الرقابة على دور الرعاية المختلفة.وأضافت القباج فى تصريحات، أن عدد مؤسسات كبار بلا مأوى فى مصر يبلغ 19 مؤسسة على مستوى الجمهورية، من بينها مؤسسات لسيدات بلا مأوى، ومؤسسات لرجال بلا مأوى ومؤسسات تضم سيدات ورجال بلا مأوى ومسنين في ذات الوقت.وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن السعة الكلية لهذه المؤسسات تبلغ 1242 نزيلًا، ويبلغ الإشغال الفعلى لها 668 نزيلًا بنسبة إشغال تصل الى حوالي 70٪؜ منهم 233 سيدة و435 رجل.