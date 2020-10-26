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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تدعم رائدات الأعمال في كينيا بـ3 مليون دولار

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:14 ص
الوكالة الأمريكية
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
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أعلنت السفارة الأمريكية في كينيا أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ستخصص 3 ملايين دولار أمريكي لدعم رائدات الأعمال في كينيا في إطار مبادرة تنمية وازدهار المرأة (W-GDP) من أجل تعزيز القوة الاقتصادية النسائية.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان اليوم إن مبادرة تنمية وازدهار المرأة على مستوى العالم والتي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي تستهدف جمع 30 مليون دولار أمريكي لضخها عبر برنامجه الجديد للاستثمار في المرأة الكينية.

وأشارت إلى إطلاق مشروعين آخرين أحدهما خاص بالشراكة مع القطاع الخاص لتمكين المرأة الكينية والآخر عبارة عن صندوق بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي مدعوم من مبادرة "اير باند" التابعة لمجموعة البرمجيات الأمريكية "مايكروسوفت" حيث سيجري عبرها تدشين برنامج شراكة للإدماج الرقمي لنساء كينيا.

ويستهدف هذا البرنامج الأخير زيادة تغطية خدمة الإنترنت للنساء من خلال الاستثمار في شركات تكنولوجيا المعلومات والإنترنت المملوكة للنساء والتي تخدم المناطق الريفية في خمس دول من بينها كينيا.

وأوضحت السفارة الأمريكية في كينيا أن تمويلا بقيمة 1.4 مليون دولار أمريكي سيضخ أيضا في عمليات تدريب سيدات الأعمال الكينيات بهدف بدء أو تمويل أو تطوير مشاريعهن التجارية الخاصة، فضلًا عن بناء قدراتهن عبر التدريب والاستثمار وربطهن باتصالات مباشرة مع الشركات الأمريكية الصغيرة والمتوسطة.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة الرئيس الأمريكي ترامب لتنمية وازدهار المرأة على مستوى العالم تستهدف الوصول إلى 50 مليون امرأة في الدول النامية بحلول عام 2025.

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