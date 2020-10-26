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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

محاكمات اليوم.. الحكم على ممدوح حمزة وتهرب هنا شيحة من الضرائب

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:13 ص
ممدوح حمزة
ممدوح حمزة
عادل عبد العال
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تشهد محاكم القاهرة والجيزة والمحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، العديد من المحاكمات أبرزها الحكم على ممدوح حمزة بتهمة التحريض على العنف، ومحاكمة هنا شيحة بتهمة التهرب الضريبي.

تصدر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم، الحكم على المهندس الاستشاري ممدوح مصطفى عبد الفتاح حمزة "هارب" في اتهامه بنشر أخبار كاذبة، ويصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسام الدين أمين وبحضور الأمين العام لمأمورية طره حمدي الشناوي وبسكرتارية طارق فتحي.

ونسبت نيابة أمن الدولة العليا عدة اتهامات لممدوح حمزة في هذه القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ومنها تهمة التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية لاستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام، وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصي بـ"تويتر"، وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملها.

محاكمة هنا شيحة بتهمة التهرب الضريبي
تستأنف محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار معتز صادقة، وأمانة سر وسام حنفي، محاكمة الفنانة هنا شيحة، فى اتهامها بالتهرب من دفع مبلغ 661 ألفا و513 جنيها للضرائب، خلال عملها مع شركات "بانوراما" للإنتاج الفنى، و"صوت القاهرة"، و"ميديا هاوس".

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