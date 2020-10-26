محمد فراج ينضم لفريق عمل «الملك» مع عمرو يوسف

تعاقد الفنان محمد فراج بشكل رسمى على المشاركة فى بطولة مسلسل "الملك" للنجم عمرو يوسف والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.وقرر المخرج حسين المنباوي تأجيل بدء تصوير مسلسل "الملك" لمطلع ديسمبر المقبل حتى الانتهاء من بناء كافة الديكورات في مدينة الإنتاج الإعلامي وعدد من اللوكيشنات الأخرى.ويعاين "المنباوي" أماكن التصوير التي تم اختيارها لتواكب الأحداث، وبدأ محمد عطية في بناء ديكورات المسلسل التى انتهى من بعضها وتسلمتها شركة سينرجي المنتجة خاصة وأن المسلسل يعتبر الأضخم إنتاجا في موسم رمضان المقبل.كانت "سينرجي" استقرت مؤخرا على عدد من النجوم المشاركين في المسلسل، وشملت القائمة المبدئية كلا من صبا مبارك وماجد المصرى وسوسن بدر، وتواصل الشركة التعاقد مع باقي الكاست في الفترة الحالية من مصر وبعض الدول العربية.ويعتبر المسلسل أحد أضخم وأهم إنتاج شركتي سينرجي وأروما لموسم دراما رمضان 2021، لما يتضمنه العمل من حروب وخيل وملابس وديكورات، ويتناول العمل قصة أحمس وتحريره لجنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة، ويعتبر أول عمل فرعوني حقيقي للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعي.على جانب آخر يواصل محمد فراج تصوير دوره فى مسلسل "تقاطع طرق" أمام النجمة منى زكى حيث شارف على الانتهاء من تصوير دوره بالعمل المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.مسلسل "تقاطع طرق"، من بطولة منى زكى، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، سيد رجب ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، وتأليف وإخراج تامر محسن.