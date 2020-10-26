559 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أنها سجلت 559 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بينما تم الإبلاغ عن 506 حالات خطيرة.وذكرت الوزارة في بيانها الذي أوردته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، أن إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس في إسرائيل بلغ 310 آلاف و172 حالة، فيما تم تسجيل 31 حالة وفاة جديدة وبذلك بلغت حصيلة الوفيات 2397 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.