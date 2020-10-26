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اقتصاد

تعاون بين «البترول والإنتاج الحربي» في مجال التصنيع والدعم الفني

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:02 ص
تعاون بين البترول
تعاون بين البترول والإنتاج الحربي
سيد ابراهيم - إيمان ماهر
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شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والمهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة "ثروة بريدا بتروليم سيرفيس" التابعة لقطاع البترول في مجالات التصنيع المحلى لبعض المهمات وتقديم الخدمات الفنية والصيانة والإصلاح والاختبارات الفنية بالمشروعات وكذلك التدريب من خلال استثمار الإمكانيات المتاحة لدى الجانبين.

وقع البروتوكول الدكتور مهندس حسن عبد المجيد نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى والمهندس أسامة صبرى رئيس شركة "ثروة بريدا"، ويأتي البروتوكول الموقع تفعيلًا لرغبة الجانبين في إقامة تعاون مشترك بهدف تعظيم فرص كل منهما في تنفيذ الأعمال والمشروعات في نطاق عمل كل طرف، فضلًا عن تعظيم المنتجات المحلية المطابقة للمواصفات القياسية.

وأوضح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار اهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية بتعميق التعاون والتكامل مع وزارة الإنتاج الحربى تحقيقا للاستفادة من الإمكانيات التصنيعية والهندسية المتميزة التي توفرها بما يساعد فى دعم استراتيجية قطاع البترول لزيادة نسبة المكون المحلى لمشروعاته الجديدة طبقًا للمواصفات القياسية العالمية، مضيفًا ان التعاون بين وزارتى البترول والانتاج الحربى هو تعاون مثمر ومتنوع المجالات.

وأشار إلى النموذج الناجح للشراكة في تصنيع عدادات الغاز الطبيعى مسبقة الدفع والذي يمضي بوتيرة متميزة، مضيفا أن التعاون بين الطرفين يوفر كذلك فرصًا متميزة للتوسع في إنتاج وتصنيع بعض المهمات اللازمة لمشروعات الغاز والبترول محليًا مثل رؤوس الآبار ومواسير خطوط نقل البترول والغاز وغيرها بما ينعكس إيجابًا على خفض تكاليف المشروعات وزيادة الجدوى الاقتصادية لها واختصار الوقت والجهد، مشيدًا بدور وزارة الإنتاج الحربى وقطاعاتها ودورها الريادي في مجال التصنيع المحلى بمصر.

وأردف المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى أن البروتوكول يهدف إلى وضع آليات عمل وتفاهم للتعاون المشترك بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وشركة "ثروة بريدا بتروليم سيرفيس" فى عدد من مجالات التصنيع وهى (المشغولات – المطروقات – المعالجة الحرارية – المعالجة السطحية – التشغيل النهائى).

واختتم كذلك تقديم الخدمات الفنية والصيانة والإصلاح والاختبارات والتدريب باستخدام الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين بهدف تعظيم فرص كلا منهما فى تنفيذ الأعمال والمشروعات والخدمات التى تقع فى مجال أعمال وخبرات كلا منهما وتعظيم الاستفادة من المنتجات المحلية والمطابقة للمواصفات القياسية العالمية مما يساعد على النهوض بالاقتصاد القومى المصرى.

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