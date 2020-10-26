وزير التعليم يكشف حقيقة خطأ في كتابة القرآن الكريم بـ«الخامس الابتدائي»

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما تردد في الساعات الأخيرة عن خبر وقوع خطأ في كتابة القرآن الكريم في كتاب الصف الخامس الابتدائي.وأكد الوزير على أحد جروبات معلمي مصر على الواتس، أنها شائعة تم ترويجها، مشددا على أن الصورة المتداولة من النسخة التجريبية للكتاب المطور الخاص بدولة الإمارات الشقيقة عام 2016م، وتم تدارك الأمر بعد ذلك.وأكد الوزير، أنه مؤخرا قامت الأطراف المتنازعة في اليمن باستغلال الصورة القديمة لاتهام الطرف الآخر بالتسبب في هذا الخطأ، مشددا على أنه لا شأن للمناهج المصرية به.وطالب الوزير، بعدم تداول أي خبر عن المناهج إلا بعد العودة لديوان الوزارة أو التأكد من الكتب التي مع الطلاب.