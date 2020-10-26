60.7 إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة ارتفعت إلى 8 ملايين و635 ألفا و966 حالة، وذلك عقب تسجيل 60 ألفا و789 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الاثنين - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 225 ألفا و229 حالة، وذلك عقب تسجيل 340 حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.