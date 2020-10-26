رواية «القلب» للإيطالي إدموند دي امسيس جديد «مسك»

تطرح دار "المسك" للنشر والتوزيع رواية "القلب.. يوميات طالب في ابتدائي" للكاتب الإيطالي إدموندو دي امسيس.الكتاب من ترجمة ياسر شرف والتي اقتبس منها مسلسل "الإنمي" الشهير "وداعا مارك".وتعد رواية "القلب" أشهر كتب دي امسيس (توفي 1908) إذ صور فيها على شكل مذكرات الحياة المدرسية، ومن الجدير بالذكر أن الكتاب ذائع الصيت على مستوى العالم، ولا يزال موضع اهتمام المراهقين في إيطاليا خصوصًا وفي أوروبا على وجه العموم.