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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فنزويلا: علماؤنا ابتكروا علاجا يقضي على كورونا

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 09:38 ص
جريدة الدستور
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قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الاثنين، إن علماء من بلاده تمكنوا من ابتكار دواء لعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وأضاف - في كلمة أذاعها على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ونقلتها قناة "روسيا اليوم" - "أن الدراسات استمرت ستة أشهر، وأظهرت النتائج، أن العلاج يقضي على الفيروس المسبب لـ" كوفيد-19" بشكل كامل وتام، دون أي تأثير سام على الجزيئات السليمة".

وأوضح مادورو أن بلاده ستقوم خلال الأيام المقبلة، بتسليم نتائج العمل الذي قام به المعهد الفنزويلي للبحث العلمي إلى منظمة الصحة العالمية، وفي حال الحصول على موافقة المنظمة سيبدأ في البحث عن تحالفات دولية لإنتاج كميات كبيرة من هذا العلاج.

وأكد أن العقار الذي يقضي على فيروس كورونا يعتمد على "جزيء "دي أر تن " الذي يستخدم لعلاج التهاب الكبد الوبائي "سي"، وفيروس الورم الحليمي البشري، وإيبولا".

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