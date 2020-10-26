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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

مدبولي يبحث التعاون المشترك مع وزير ري جنوب السودان اليوم

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 09:37 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وزير الري الجنوب سوداني مناوا بيتر قادكوث، لبحث آليات التعاون المشترك، بمقر رئاسة مجلس الوزراء.

وكانت عقدت اللجنة الفنية المشتركة لمشروعات التعاون الفني بين مصر وجنوب السودان اجتماعها الختامي بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري المصري، ونظيره الجنوب سوداني مناوا بيتر قادكوث، لمناقشة واستعراض المباحثات التي تمت على مدار أيام الأسبوع الماضي فيما يخص التعاون الثنائي بين البلدين في مجال المياه.

وعرضت اللجنة الفنية المشتركة بين البلدين تقاريرها على الوزراء فيما يخص أنشطة مشروعات التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية ورفع التوصيات للوزراء للتصديق عليها والتي تساهم بلا شك في دفع أنشطة المشروعات المشتركة في مجال الموارد المائية والري.

وتعد اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة بين الدولتين الآلية التي تقوم بمتابعة تنفيذ أنشطة مشروعات التعاون وتقوم بتسهيل أي معوقات قد تواجه سير العمل في أنشطة المشروعات، وساهمت هذه اللجنة متابعة العديد من الإنجازات التي تحققت في المشروعات المشتركة بين البلدين مثل مشروعات توفير مياه الشرب النقية من خلال إنشاء محطات مياه الشرب الجوفية المزودة بالطاقة الشمسية وخزان علوي وخطوط توزيع لتوصيل المياه النقية ولتسهيل وصول المواطنين لمصدر دائم لمياه الشرب.

وخلال الاجتماعات تم استعراض مشروعات إنشاء سدود حصاد مياه الأمطار للاستفادة منها في توفير مياه الشرب للمواطنين وللثروة الحيوانية، وإقامة المراسي النهرية لربط المدن بحوض بحر الغزال، ومشروعات إنشاء محطات قياس المناسيب والتصرفات لجمع البيانات والمعلومات المطلوبة لإعداد الدراسات الفنية وتساهم في دراسات التنبؤ بالفيضانات للحد من مخاطرها، بالإضافة إلى مشروع إنشاء معمل لتحليل نوعية المياه والذي يقدم خدمات إعداد تقرير نوعية المياه للجهات الحكومية والقطاع الخاص بجنوب السودان، بالإضافة إلى التركيز على التدريب وبناء القدرات.

ومن جانبه عبر مناوا بيتر، وزير الموارد المائية والري الجنوب سوداني، عن شكره وتقديره لهذه الزيارة متطلعًا لنقل ما شاهده في الزيارات الميدانية إلى جنوب السودان والاستفادة من التعاون مع مصر ليس في مجال الموارد المائية فقط بل في كافة المجالات، كما أكد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون بين الوزارتين في مختلف مجالات المياه.

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