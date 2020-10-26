علماء أفغان يحثون الأطراف المتحاربة على تجنب قتل مزيد من المواطنين

اجتمع أكثر من ألفي عالم دين من مختلف أنحاء أفغانستان في قاعة مجلس شيوخ القبائل لويا جيرجا في كابول، ووصفوا الحرب الجارية مع طالبان بأنها "غير شرعية" وحثوا الأطراف المتحاربة على تجنب قتل مزيد من الأفغان.وبينما يدعمون محادثات السلام الجارية بين الممثلين الأفغان ووفود طالبان، قال علماء الدين الأفغان إن ممارسة مزيد من أعمال العنف سيؤثر على الثقة في عملية السلام؛ وألقوا باللوم على الحركة في تصعيد الحرب في جميع أنحاء البلاد.ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الاثنين عن حبيب الله حسام أحد علماء الدين قوله "ناقش خلافاتك على طاولة المفاوضات".وجاءت هذه التصريحات بعد انفجار هز مناطق محيطة بمركز كوثر التعليمي غرب كابول، مما أسفر عن مقتل 24 شخصا على الأقل وإصابة 46 آخرين.ونفت طالبان ضلوعها في الهجوم، فيما أعلن تنظيم داعش مسؤوليته. لكن الانتقادات تشير إلى أن ادعاء داعش مزيف وأن طالبان هي الجاني الرئيسي في الهجوم.ويقع مركز كوثر التعليمي في شارع ضيق بمنطقة بول خوشك. وبحسب ما ورد، تعرف حراس الأمن على الانتحاري الذي كان يحاول دخول المركز، وفشل في استهداف حشد من الطلاب الشباب.وبحسب شهود عيان، كان عشرات التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و25 سنة في صفوفهم عندما انفجرت القنبلة. وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي إصابة العديد من المراهقين بجروح في الانفجار.